Abetone, 9 dicembre 2025 – I risultati non hanno tradito le aspettative. Il Ponte dell’Immacolata ha fatto registrare un vero e proprio boom di appassionati sulle piste dell’Abetone e della Val di Luce, letteralmente prese d’assalto da un esercito di sciatori arrivati da ogni parte della Toscana e non solo. Approfittando della neve caduta nei giorni scorsi, delle ottime condizioni delle piste e del clima favorevole del week-end, gli impianti sono stati letteralmente presi d’assalto. "Nevica, nevica". Bianco risveglio in Garfagnana, i fiocchi scendono in un paesaggio fatato Affari d’oro per hotel e ristoranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Neve all’Abetone: piste piene e affari d’oro, ma ora preoccupa l’incognita meteo. Quali sono gli impianti aperti - Il Ponte dell’Immacolata ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze nel comprensorio di Abetone e Val di Luce, ma la rimonta dell’anticiclone africano e le temperature mettono a rischio i ... Scrive lanazione.it
