Netflix non stroncherà il settore cinema Warner Bros parola del CEO Ted Sarandos

Comingsoon.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, è intervenuto a Wall Street per rassicurare gli investitori: l'acquisto della Warner Bros. non implica la cessazione delle sue attività cinematografiche. Il suo valore sarebbe proprio nel consentire a Netflix di coprire settori che al momento non copre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

netflix non stroncher224 il settore cinema warner bros parola del ceo ted sarandos

© Comingsoon.it - Netflix non stroncherà il settore cinema Warner Bros, parola del CEO Ted Sarandos

Leggi anche questi approfondimenti

netflix stroncher224 settore cinemaNetflix non stroncherà il settore cinema Warner Bros, parola del CEO Ted Sarandos - CEO di Netflix, Ted Sarandos, è intervenuto a Wall Street per rassicurare gli investitori: l'acquisto della Warner Bros. comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Netflix Stroncher224 Settore Cinema