Netflix non stroncherà il settore cinema Warner Bros parola del CEO Ted Sarandos
Il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, è intervenuto a Wall Street per rassicurare gli investitori: l'acquisto della Warner Bros. non implica la cessazione delle sue attività cinematografiche. Il suo valore sarebbe proprio nel consentire a Netflix di coprire settori che al momento non copre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
