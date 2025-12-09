Netflix ha valutato l’acquisizione di EA e Disney prima di concentrarsi su Warner Bros Discovery

Negli ultimi anni, Netflix ha valutato diverse opzioni strategiche, tra cui potenziali acquisizioni di grandi aziende come EA e Disney. Tuttavia, la piattaforma ha deciso di concentrare le sue risorse su Warner Bros. Discovery, segnando un'importante svolta nel suo percorso di espansione e consolidamento nel settore dell'intrattenimento globale.

Nel corso degli ultimi anni, Netflix ha vissuto un’evoluzione drastica del proprio ruolo nell’intrattenimento globale. Prima di imboccare la strada che l’ha portata all’accordo da 82,7 miliardi di dollari per acquisire Warner Bros. Discovery, il colosso dello streaming aveva infatti preso in considerazione mosse ancora più audaci. Secondo un nuovo report di Bloomberg, i vertici dell’azienda avrebbero discusso la possibilità di puntare a tre giganti: Electronic Arts, Fox e perfino Disney. Un’ipotesi sorprendente, dato che storicamente è Disney a comprare altri studi, come dimostrato nel 2019 con l’acquisizione degli asset d’intrattenimento di Fox dopo un lungo iter regolatorio internazionale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Netflix ha valutato l’acquisizione di EA e Disney prima di concentrarsi su Warner Bros. Discovery

