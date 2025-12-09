netflix ha definito minore la divisione gaming di warner bros e non gli attribuito valore

Netflix ha classificato la divisione gaming di Warner Bros. come “minore” nel contesto della sua grande acquisizione da 82,7 miliardi di dollari, suscitando sorpresa nel settore. Questa decisione evidenzia le priorità dell’azienda e il diverso valore attribuito alle varie componenti del vasto patrimonio di Warner Bros.

Netflix ha sorpreso il settore definendo “ minore ” la divisione gaming di Warner Bros. nell’ambito dell’enorme acquisizione da 82,7 miliardi di dollari di Warner Bros. Discovery. Una mossa che ha attirato l’attenzione degli analisti, soprattutto perché arriva in un momento in cui l’industria vede il gaming come un pilastro sempre più centrale nel futuro dell’intrattenimento. Nonostante il successo di titoli come Hogwarts Legacy, la piattaforma streaming ha scelto di non attribuire alcun valore economico a Warner Bros. Games nell’accordo. Una scelta che rivela molto sia sulle priorità di Netflix sia sulla sua visione del transmedia nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it