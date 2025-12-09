Netflix ha definito minore la divisione gaming di Warner Bros e non gli attribuito valore
Netflix ha sorpreso il settore definendo “ minore ” la divisione gaming di Warner Bros. nell’ambito dell’enorme acquisizione da 82,7 miliardi di dollari di Warner Bros. Discovery. Una mossa che ha attirato l’attenzione degli analisti, soprattutto perché arriva in un momento in cui l’industria vede il gaming come un pilastro sempre più centrale nel futuro dell’intrattenimento. Nonostante il successo di titoli come Hogwarts Legacy, la piattaforma streaming ha scelto di non attribuire alcun valore economico a Warner Bros. Games nell’accordo. Una scelta che rivela molto sia sulle priorità di Netflix sia sulla sua visione del transmedia nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Dopo le prime parole pubbliche di Donald Trump che ha definito le nozze tra Netflix e Warner "potenzialmente un sorpresa", Paramount sorprende il mercato e mette sul piatto un'offerta interamente in contanti per l'intero gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Paramount risponde a Netflix, nuova offerta per Warner Bros - Nuova sfida all'offerta di Netflix tra promesse di maggiore certezza regolamentare e il sostegno della famiglia Ellison ... Come scrive lasicilia.it
