Netflix conferma agli abbonati che dopo l’acquisizione di Warner Bros non ci saranno rincari

Netflix ha annunciato che, nonostante l'acquisizione di Warner Bros., non prevederà aumenti nei prezzi degli abbonamenti. La piattaforma ha voluto rassicurare gli utenti sull'assenza di rincari, cercando di mantenere la fiducia dei propri clienti di fronte a questa importante operazione strategica.

Netflix ha deciso di rassicurare gli abbonati in merito all’arrivo di rincari dopo l’annuncio shock dell’acquisizione di Warner Bros., un accordo da 82,7 miliardi di dollari che unirebbe l’intero catalogo Warner, gli studi cinematografici e televisivi, oltre a HBO e HBO Max, al già vasto ecosistema della piattaforma. Nella comunicazione inviata via e-mail, Netflix dichiara chiaramente che non ci saranno aumenti di prezzo dei piani attuali in conseguenza diretta dell’operazione. La frase chiave della comunicazione è “niente cambia oggi”: i due servizi resteranno indipendenti fino a quando l’iter burocratico non sarà completato. 🔗 Leggi su Game-experience.it