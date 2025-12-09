Netflix acquista warner bros per 82,7 miliardi di dollari e il mondo dello streaming cambia
Negli ultimi giorni hanno riscosso grande interesse le dinamiche che coinvolgono le principali aziende di intrattenimento mondiali, con particolare attenzione all’annuncio di un’importante operazione di acquisizione nel settore dello streaming e della produzione cinematografica. Queste mosse strategiche stanno ridefinendo il panorama dell’intrattenimento globale, influenzando sia il mercato azionario che le prospettive di produzione e distribuzione dei contenuti. Nel presente approfondimento si analizzano i dettagli di questa operazione, le ripercussioni sul settore e le risposte provenienti da altri grandi player, offrendo una panoramica completa e aggiornata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altre letture consigliate
Zergantis. shilohaudio · STILL DRE (SHILOHS VERSION). Netflix acquista Warner Bros. Discovery per 72 miliardi e si sta parlando moltissimo delle serie Tv e cinema… ma i videogiochi che sviluppa e di cui è proprietaria che fine fanno?! #videogiochi #netflix - facebook.com Vai su Facebook
Siglato un accordo destinato a ridisegnare Hollywood: #Netflix acquista #WarnerBros Discovery per 83 miliardi di dollari. Battuta #Paramount, nonostante il sostegno dietro le quinte di Trump. La partita non è chiusa: l'Autorità per la Concorrenza dovrà dire l Vai su X
Netflix compra Warner Bros per 82 miliardi e si prende Batman, Harry Potter e un secolo di cinema - Batman, Superman, Harry Potter, Friends e tutto HBO passano al colosso dello streaming. Riporta fanpage.it