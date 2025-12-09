Neres ha il Napoli e l’Italia ai suoi piedi la stampa portoghese avvisa il Benfica A Bola
“ Attento, Benfica: sta arrivando qualcuno di noto che trasforma in oro tutto ciò che tocca “. E’ così che i portoghesi di A Bola intitolano un pezzo dedicato proprio all’ex calciatore del club, David Neres, che domani sarà impegnato in Champions ma con la maglia del Napoli. Neres l’ex della gara tra Benfica e Napoli. A Bola scrive: David Neres ha il Napoli (e l’Italia) ai suoi piedi dopo tre gol e un assist nelle ultime tre partite di Serie A. I tifosi del Benfica lo osserveranno bene domani, non solo per l’affetto che hanno nei suoi confronti, ma anche per il grande momento di forma che sta attraversando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, McTominay è un leader, Neres e Lang giocatori importanti, partita difficile a Roma
Roma-Napoli, contatto Beukema-Koné: era fallo prima del gol di Neres?
Roma-Napoli 0-1, Conte sorpassa con Neres e si prende il primo posto
#Trevisani dà i voti: "#Neres spacca la partita, 7,5! Doppietta #Hojlund pensatissima, il danese da 8" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Trevisani-da-i-voti---Neres-spacca-la-partita--7-5--Doppietta-Hojlund-pensatissima--il-danese-da-8--1444 - facebook.com Vai su Facebook
Ripartizione dei gol del Napoli in casa nel 2025 in tutte le competizioni McTominay 8 Anguissa, Hojlund, Lukaku 5 Autoreti, Lucca, Neres, Raspadori 2 Billing, De Bruyne, Gilmour, Lang, Politano 1 Vai su X
Neres, il grande ritorno a Lisbona: tifosi in piazza dopo il suo addio - David Neres lo disse dopo il gol alla Roma e lo ha ricordato strapazzando la Juve. Scrive ilmattino.it
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com