Neres ha il Napoli e l’Italia ai suoi piedi la stampa portoghese avvisa il Benfica A Bola

“ Attento, Benfica: sta arrivando qualcuno di noto che trasforma in oro tutto ciò che tocca “. E’ così che i portoghesi di A Bola intitolano un pezzo dedicato proprio all’ex calciatore del club, David Neres, che domani sarà impegnato in Champions ma con la maglia del Napoli. Neres l’ex della gara tra Benfica e Napoli. A Bola scrive: David Neres ha il Napoli (e l’Italia) ai suoi piedi dopo tre gol e un assist nelle ultime tre partite di Serie A. I tifosi del Benfica lo osserveranno bene domani, non solo per l’affetto che hanno nei suoi confronti, ma anche per il grande momento di forma che sta attraversando. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

