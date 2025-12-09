NeoStrata Resurface Foaming Glycolic Wash | il detergente perfetto per una pelle radiosa

NeoStrata Resurface Foaming Glycolic Wash è il detergente ideale per una pulizia efficace e una pelle luminosa. Grazie alla sua formula innovativa con acido glicolico, trasforma la routine di cura della pelle, offrendo un’esfoliazione delicata ma potente per risultati visibili e duraturi.

Rivoluziona la tua routine di cura della pelle con NeoStrata, il detergente innovativo che unisce una pulizia profonda a un'esfoliazione efficace, garantendo risultati straordinari e una pelle radiosa.