Neonata sbalzata dall’auto caccia a due pirati della strada | la verità nelle videocamere dell’A5

Sabato sera sull’autostrada Torino-Aosta, una neonata è stata sbalzata dall’auto in un grave incidente. Le autorità stanno cercando due pirati della strada che si sarebbero allontanati senza prestare soccorsi. Le videocamere dell’A5 stanno fornendo elementi fondamentali per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Neonata sbalzata dall'auto, caccia a due pirati della strada: la verità nelle videocamere dell'A5

