Neonata morta sull’A5 Torino-Aosta | l’incidente provocato da un furgone poi fuggito A investire la piccola è stata un’auto non ancora individuata
Sarebbe stata tamponata da un furgone l’auto con a bordo la piccola Lucia, di nemmeno tre mesi, morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull’A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, Costanza Fiore, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l’urto col furgone. La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C’è poi una terza auto, al momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina riversa sull’asfalto. 🔗 Leggi su Open.online
Neonata morta dopo il parto in casa, indagate per omicidio colposo le ostetriche: «Siamo tranquille. Abbiamo seguito la procedura». C'è un video della nascita
Neonata morta, ginecologo spiega le regole per partorire in casa maternità: “Ma mezz’ora dall’ospedale è un’enormità”
“Soffocata durante il parto”: l’esito dell’autopsia sulla neonata morta nella casa maternità a Roma
Neonata morta in incidente sulla A5: procura indaga per omicidio stradale e fuga #torino #incidentestradale #8dicembre Vai su X
? NEONATA TROVATA MORTA: GIOVANE MADRE SOTTO SHOCK, INDAGATA - "POSSIBILI SOSTANZE TOSSICHE" - Il caso LEGGI --> https://www.teleone.it/2025/02/12/neonata-un-mese-trovata-morta-madre-indagata-sostanze-tossiche-12-febbraio/ - facebook.com Vai su Facebook
Neonata morta sulla Torino-Aosta, si cerca un furgone pirata - Il conducente si sarebbe fermato poi ripartire subito senza prestare soccorso. Scrive rainews.it
