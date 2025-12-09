Neonata morta sull’A5 Torino-Aosta | l’incidente provocato da un furgone poi fuggito A investire la piccola è stata un’auto non ancora individuata

Sarebbe stata tamponata da un furgone l’auto con a bordo la piccola Lucia, di nemmeno tre mesi, morta dopo essere stata sbalzata sulla strada, sabato scorso in un incidente sull’A5 Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. Dalle indagini della Procura di Ivrea emerge la conferma che il veicolo su cui viaggiava la piccola con la madre, Costanza Fiore, in direzione Aosta, è uscita di strada non in modo autonomo, ma dopo l’urto col furgone. La persona alla guida del furgone si sarebbe inizialmente fermata, per poi scappare. C’è poi una terza auto, al momento non individuata, che avrebbe successivamente investito la bambina riversa sull’asfalto. 🔗 Leggi su Open.online