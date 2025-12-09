Neonata morta sull' A5 Torino-Aosta auto fuori strada dopo urto col furgone | conducente in fuga s' era fermato

Un video mostra l’urto tra un furgone e l’auto sulla quale viaggiava la neonata morta in un incidente sull’A5 Torino-Aosta sabato 6 dicembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

neonata morta sull a5Neonata morta sull'A5, incidente provocato da un furgone poi fuggito. Si cerca anche una terza auto - Sentiti alcuni testimoni e passate al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza della Torino- Secondo quotidiano.net