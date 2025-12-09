Neonata morta sull' A5 Torino-Aosta auto fuori strada dopo urto col furgone | conducente in fuga s' era fermato
Un video mostra l’urto tra un furgone e l’auto sulla quale viaggiava la neonata morta in un incidente sull’A5 Torino-Aosta sabato 6 dicembre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Neonata morta dopo il parto in casa, indagate per omicidio colposo le ostetriche: «Siamo tranquille. Abbiamo seguito la procedura». C'è un video della nascita
Neonata morta, ginecologo spiega le regole per partorire in casa maternità: “Ma mezz’ora dall’ospedale è un’enormità”
“Soffocata durante il parto”: l’esito dell’autopsia sulla neonata morta nella casa maternità a Roma
Neonata morta in incidente sulla A5: procura indaga per omicidio stradale e fuga #torino #incidentestradale #8dicembre Vai su X
? NEONATA TROVATA MORTA: GIOVANE MADRE SOTTO SHOCK, INDAGATA - "POSSIBILI SOSTANZE TOSSICHE" - Il caso LEGGI --> https://www.teleone.it/2025/02/12/neonata-un-mese-trovata-morta-madre-indagata-sostanze-tossiche-12-febbraio/ - facebook.com Vai su Facebook
Neonata morta sull'A5, incidente provocato da un furgone poi fuggito. Si cerca anche una terza auto - Sentiti alcuni testimoni e passate al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza della Torino- Secondo quotidiano.net
