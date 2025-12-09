Neonata morta sull' A5 | incidente provocato furgone pirata la terza auto l’ovetto sbalzato La ricostruzione

Quotidiano.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 9 dicembre 2025 – Emergono nuovi particolari sullincidente in A5 di sabato scorso, in cui ha perso la vita una bambina di tre mesi. Secondo indagini della Procura di Ivrea, l’auto su cui viaggiava insieme alla madre sarebbe uscita di strada  dopo essere stata tamponata da un furgone, il cui conducente si sarebbe fermato in un primo tempo per poi scappare. Ci sarebbe poi una terza vettura coinvolta, ma non ancora individuata, che potrebbe aver travolto la piccola finita in mezzo alla carreggiata insieme all’ovetto in cui era posizionata. I testimoni e i video delle telecamere. I magistrati stanno procedendo per omicidio stradale, passando al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’autostrada Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Indagini in corso sull'incidente della neonata morta sull'A5: tre capitoli per chiarire dinamica, responsabilità e ricerche dei veicoli coinvolti.