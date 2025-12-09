Torino, 9 dicembre 2025 – Emergono nuovi particolari sull’ incidente in A5 di sabato scorso, in cui ha perso la vita una bambina di tre mesi. Secondo indagini della Procura di Ivrea, l’auto su cui viaggiava insieme alla madre sarebbe uscita di strada dopo essere stata tamponata da un furgone, il cui conducente si sarebbe fermato in un primo tempo per poi scappare. Ci sarebbe poi una terza vettura coinvolta, ma non ancora individuata, che potrebbe aver travolto la piccola finita in mezzo alla carreggiata insieme all’ovetto in cui era posizionata. I testimoni e i video delle telecamere. I magistrati stanno procedendo per omicidio stradale, passando al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’autostrada Torino-Aosta, nei pressi di Volpiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Neonata morta sull'A5: incidente provocato furgone pirata, la terza auto, l’ovetto sbalzato. La ricostruzione