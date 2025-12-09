Neonata morta scontro fatto da furgone

Servizitelevideo.rai.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.05 Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata fuori dal veicolo sull'A5 Torino-Aosta. Le indagini confermano che il veicolo su cui viaggiava la neonata è uscito di strada dopo l'urto con il furgone. La persona alla guida si sarebbe prima fermata, per poi fuggire. Un'altra auto avrebbe poi investita la piccola. Intanto proseguono gli accertamenti per capire perché l'ovetto,che avrebbe dovuto proteggere la bimba, è stato sbalzato fuori dall'auto della mamma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

