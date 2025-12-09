Neonata morta scontro fatto da furgone
15.05 Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto con la bambina di nemmeno tre mesi morta dopo essere stata sbalzata fuori dal veicolo sull'A5 Torino-Aosta. Le indagini confermano che il veicolo su cui viaggiava la neonata è uscito di strada dopo l'urto con il furgone. La persona alla guida si sarebbe prima fermata, per poi fuggire. Un'altra auto avrebbe poi investita la piccola. Intanto proseguono gli accertamenti per capire perché l'ovetto,che avrebbe dovuto proteggere la bimba, è stato sbalzato fuori dall'auto della mamma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Neonata morta dopo il parto in casa, indagate per omicidio colposo le ostetriche: «Siamo tranquille. Abbiamo seguito la procedura». C'è un video della nascita
Neonata morta, ginecologo spiega le regole per partorire in casa maternità: “Ma mezz’ora dall’ospedale è un’enormità”
“Soffocata durante il parto”: l’esito dell’autopsia sulla neonata morta nella casa maternità a Roma
Neonata morta in incidente sulla A5: procura indaga per omicidio stradale e fuga #torino #incidentestradale #8dicembre Vai su X
? NEONATA TROVATA MORTA: GIOVANE MADRE SOTTO SHOCK, INDAGATA - "POSSIBILI SOSTANZE TOSSICHE" - Il caso LEGGI --> https://www.teleone.it/2025/02/12/neonata-un-mese-trovata-morta-madre-indagata-sostanze-tossiche-12-febbraio/ - facebook.com Vai su Facebook
Neonata morta nell’incidente sulla A5: l’ovetto non l’ha protetta - Volpiano, prende piede l’ipotesi che l’auto sia uscita di strada da sola. Segnala torino.repubblica.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 9 dicembre 2025 tpi.it
Oceane Dodin è la prima tennista professionista su OnlyFans lapresse.it
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: elegante, prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata ilfattoquotidiano.it
Primario arrestato per presunta tangente, le intercettazioni: "Che c'importa dei malati..." tgcom24.mediaset.it