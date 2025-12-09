Neonata morta nell' incidente sull' autostrada a Volpiano | si cercano un furgone e un' auto entrambi scappati

Un furgone, che avrebbe provocato il primo incidente, facendo uscire di strada l'auto Fiat 500X che si è andata a schiantare contro una barriera in cemento nella serata di sabato 6 dicembre 2025 sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco a Volpiano, e una seconda auto, che avrebbe travolto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Neonata morta nell'incidente sull'A5: aperta inchiesta per omicidio stradale e fuga del conducente - Bimba morta nell'incidente sull'A5: la madre ferita e la Procura di Ivrea apre un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto.