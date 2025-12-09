Nell' Aurum gli stati generali del verde urbano un convegno e tante iniziative per riscoprire la pineta

Nell'Aurum di Pescara gli Stati generali del verde urbano con due giornate per parlare di natura e riscoprire la pineta dannunziana. A promuovere l'iniziativa è il Comune di Pescara mentre l'organizzazione è curata dalla cooperativa Il Bosso.L'appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

