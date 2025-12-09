Nella Green Cave di Monte Sant' Angelo torna ' FestambienteSud Winter'

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un'anteprima il 13 dicembre dedicata all'agricoltura e al cibo, co-promossa con Slow Food Gargano, e il festival dal 28 al 30 dicembre dal titolo ‘Crocevia, le comunità tra identità e cambiamento’, tornaFestambienteSud winter’, nel centro culturale Green Cave che compie sette anni di vita. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

