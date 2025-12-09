Nella Green Cave di Monte Sant' Angelo torna ' FestambienteSud Winter'
Con un'anteprima il 13 dicembre dedicata all'agricoltura e al cibo, co-promossa con Slow Food Gargano, e il festival dal 28 al 30 dicembre dal titolo ‘Crocevia, le comunità tra identità e cambiamento’, torna ‘FestambienteSud winter’, nel centro culturale Green Cave che compie sette anni di vita. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Torna #FestambienteSudWinter con un’anteprima il 13 e tre giornate di festival dal 28 al 30 dicembre con musica, libri, cinema, reading, incontri e cibo. Consulta il programma >> https://www.greencave.org/festambientesud-winter-2025-x-edizione/ - facebook.com Vai su Facebook
Le opere dello street artist Red in mostra alla Green Cave - Domenica 4 luglio 2021 alla Green Cave di FestambienteSud in via Garibaldi 27 a Monte Sant'Angelo s'inaugura la mostra dello street artist RED. foggiatoday.it scrive
