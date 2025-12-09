Nel toto giunta regionale spunta il nome di Massimo Bitonci

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto del toto giunta regionale del Veneto, si fa strada il nome di Massimo Bitonci. Poche ore separano il neo presidente Alberto Stefani dalla presentazione ufficiale della sua squadra di governo, che definirà le priorità e le strategie per la regione. Un momento cruciale per delineare il nuovo corso amministrativo.

Poche ore e il neo presidente del Veneto Alberto Stefani svelerà la sua giunta che lo accompagnerà nel governo della regione. Nel frattempo si sprecano i pronostici. Il più ambizioso vede la presenza dell'ex sindaco di Cittadella e Padova Massimo Bitonci tra i suoi "luogotenenti". L'attuale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Giani e il programma per la Toscana: “A me la sintesi”. Manetti e Monni nel primo toto giunta

Toscana: la Regione e la toto-giunta, coperta corta. Otto posti da assessore, gli aspiranti sono il doppio

Stefani è già il governatore più amato. Toto-giunta in Veneto, il freno di FdI

toto giunta regionale spuntaStefani, nel toto giunta spunta il nome di Massimo Bitonci: al sottosegretario al Mimit l'assessorato alle imprese - Toto giunta in Veneto, spunta il nome di Massimo Bitonci nella squadra del neo presidente Alberto Stefani. Segnala msn.com