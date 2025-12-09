Nel toto giunta regionale spunta il nome di Massimo Bitonci
Nel contesto del toto giunta regionale del Veneto, si fa strada il nome di Massimo Bitonci. Poche ore separano il neo presidente Alberto Stefani dalla presentazione ufficiale della sua squadra di governo, che definirà le priorità e le strategie per la regione. Un momento cruciale per delineare il nuovo corso amministrativo.
Poche ore e il neo presidente del Veneto Alberto Stefani svelerà la sua giunta che lo accompagnerà nel governo della regione. Nel frattempo si sprecano i pronostici. Il più ambizioso vede la presenza dell'ex sindaco di Cittadella e Padova Massimo Bitonci tra i suoi "luogotenenti". L'attuale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
