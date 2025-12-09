Nel casertano la premiazione dei Comuni Virtuosi 2025

Casertanews.it | 9 dic 2025

Sarà Cellole ad ospitare la cerimonia ufficiale del Premio Comuni Virtuosi 2025. L'appuntamento è per il 20 dicembre. Cellole, in qualità di vincitore del premio come Comune più Virtuoso d'Italia nel 2024, accoglierà numerosi Comuni provenienti da tutta la nazione, rappresentati dai loro sindaci.

