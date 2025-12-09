Nel 2025 uccisi 67 giornalisti la metà a Gaza

Nel 2025, sono stati uccisi 67 giornalisti in tutto il mondo, con circa la metà delle vittime nella Striscia di Gaza. Questo dato evidenzia la grave minaccia alla libertà di stampa e alla sicurezza dei professionisti dell'informazione in contesti di conflitto e instabilità.

Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo nell’ultimo anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza. Emerge dal nuovo rapporto annuale di Reporter Senza Frontiere, che rileva come il numero delle vittime sia tornato a crescere. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza

31 giornalisti uccisi in Yemen da un raid israeliano, è il secondo peggior attacco mortale di sempre alla stampa

“Giornalisti sicuri”, Mantovano ricorda Nicola Calipari e i tanti giornalisti uccisi: “Senza di loro non c’è democrazia”

Siamo in piazza per i giornalisti sulla Flotilla e per quelli uccisi a Gaza: hanno spezzato il buio

Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières sui giornalisti uccisi: sono 67 quelli assassinati nel 2025, quasi la metà dall’Idf nella Striscia di Gaza. Allarmante la situazione in Messico. https://fanpa.ge/vOQQX . - facebook.com Vai su Facebook

67 giornalisti uccisi nel 2025, quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Lo scrive Reporter Senza Frontiere nel suo bilancio annuale Vai su X

Nel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti, quasi la metà assassinati dall’Idf a Gaza - Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières sui giornalisti uccisi: sono 67 quelli assassinati nel 2025, quasi la metà dall'Idf nella Striscia di ... Come scrive fanpage.it