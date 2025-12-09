Nel 2025 uccisi 67 giornalisti la metà a Gaza

Nel 2025, sono stati uccisi 67 giornalisti in tutto il mondo, con circa la metà delle vittime nella Striscia di Gaza. Questo dato evidenzia la grave minaccia alla libertà di stampa e alla sicurezza dei professionisti dell'informazione in contesti di conflitto e instabilità.

Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo nell’ultimo anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza. Emerge dal nuovo rapporto annuale di Reporter Senza Frontiere, che rileva come il numero delle vittime sia tornato a crescere. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

