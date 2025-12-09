Nel 2025 67 giornalisti uccisi nel mondo la maggior parte nella Striscia di Gaza oltre 500 detenuti | lo studio di Reporter Senza Frontiere
Nel 2025, 67 giornalisti sono stati uccisi nel mondo, con la maggior parte dei casi nella Striscia di Gaza. Lo studio di Reporter Senza Frontiere evidenzia un aumento delle vittime, attribuibile alle pratiche violente di forze armate, regolari, irregolari e criminalità organizzata. L’organizzazione ribadisce che i giornalisti non muoiono per caso, ma vengono sistematicamente uccisi.
L'organizzazione sottolinea che il numero di reporter uccisi è tornato a crescere "a causa delle pratiche criminali delle forze armate, regolari e irregolari, e della criminalità organizzata", ribadendo con forza che "i giornalisti non muoiono: vengono uccisi" Nel suo bilancio annuale pubblic.
Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi.
Dal 17 al 23 novembre al Palazzetto dei Nobili di L'Aquila la mostra "Nel mirino della Memoria" di Gianluca Costantini: 150 ritratti dedicati ai giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023
Nel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti, quasi la metà assassinati dall'Idf a Gaza - Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières sui giornalisti uccisi: sono 67 quelli assassinati nel 2025, quasi la metà dall'Idf nella Striscia di