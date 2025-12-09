Nel 2025 67 giornalisti uccisi nel mondo la maggior parte nella Striscia di Gaza oltre 500 detenuti | lo studio di Reporter Senza Frontiere

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, 67 giornalisti sono stati uccisi nel mondo, con la maggior parte dei casi nella Striscia di Gaza. Lo studio di Reporter Senza Frontiere evidenzia un aumento delle vittime, attribuibile alle pratiche violente di forze armate, regolari, irregolari e criminalità organizzata. L’organizzazione ribadisce che i giornalisti non muoiono per caso, ma vengono sistematicamente uccisi.

L’organizzazione sottolinea che il numero di reporter uccisi è tornato a crescere “a causa delle pratiche criminali delle forze armate, regolari e irregolari, e della criminalità organizzata”, ribadendo con forza che “i giornalisti non muoiono: vengono uccisi” Nel suo bilancio annuale pubblic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

nel 2025 67 giornalisti uccisi nel mondo la maggior parte nella striscia di gaza oltre 500 detenuti lo studio di reporter senza frontiere

© Ilgiornaleditalia.it - "Nel 2025 67 giornalisti uccisi nel mondo, la maggior parte nella Striscia di Gaza, oltre 500 detenuti": lo studio di Reporter Senza Frontiere

Argomenti simili trattati di recente

2025 67 giornalisti uccisiNel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti, quasi la metà assassinati dall’Idf a Gaza - Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières sui giornalisti uccisi: sono 67 quelli assassinati nel 2025, quasi la metà dall'Idf nella Striscia di ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 2025 67 Giornalisti Uccisi