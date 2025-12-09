Nel 2025 67 giornalisti uccisi nel mondo la maggior parte nella Striscia di Gaza oltre 500 detenuti | lo studio di Reporter Senza Frontiere

Nel 2025, 67 giornalisti sono stati uccisi nel mondo, con la maggior parte dei casi nella Striscia di Gaza. Lo studio di Reporter Senza Frontiere evidenzia un aumento delle vittime, attribuibile alle pratiche violente di forze armate, regolari, irregolari e criminalità organizzata. L’organizzazione ribadisce che i giornalisti non muoiono per caso, ma vengono sistematicamente uccisi.

L’organizzazione sottolinea che il numero di reporter uccisi è tornato a crescere “a causa delle pratiche criminali delle forze armate, regolari e irregolari, e della criminalità organizzata”, ribadendo con forza che “i giornalisti non muoiono: vengono uccisi” Nel suo bilancio annuale pubblic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it