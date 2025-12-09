Negrita continua il Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025

I Negrita sono nel pieno del loro Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025, gli ultimi appuntamenti live. I Negrita sono nel pieno del loro Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025 e la band si prepara per gli ultimi appuntamenti di questa avventura live, un tour che si chiuderà il 19 e 20 dicembre ad Arezzo, città natale del gruppo. Sul palco insieme a Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich ci sono Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria. I biglietti. Il calendario completo. 10 dicembre    Montecatini Terme  (Pt) – Nuovo Teatro Verdi 12 dicembre    Cremona  – Infinity 1 13 dicembre    Cesena – Nuovo Teatro Carisport 16 dicembre    Padova  – Gran Teatro Geox 17 dicembre    Trieste  – Teatro Politeama Rossetti 19 dicembre     Arezzo  – Teatro Petrarca 20 dicembre     Arezzo  – Teatro Petrarca. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

