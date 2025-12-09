Negli Anni 90 Lady Diana invitò tre super top a palazzo come regalo di compleanno per William Trent' anni dopo il principe e la top si sono rivisti
Mercoledì scorso tutti gli occhi erano per Kate Middleton. La principessa del Galles, di blu vestita e con una tiara mai vista, ha attirato l’attenzione di tutti, incantevole com’era al banchetto di Stato organizzato da re Carlo al Castello di Windsor per il presidente tedesco Steinmeier. Tra i 152 ospiti presenti all’evento, ce n’è stato un’altro, però, che un po’ ha fatto parlare. Si tratta di un’ex top model, di fama mondiale e molto legata al principe William: Claudia Schiffer. Claudia Schiffer al Castello di Windsor. Ebbene sì. Al castello di Windsor, al banchetto di Stato organizzato da re Carlo per il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e la moglie, c’era anche Claudia Schiffer. 🔗 Leggi su Amica.it
Patrizia Reggiani e la trappola dell’amica Loredana Canò, dall’amicizia in cella con Lady Gucci al «controllo assoluto del patrimonio»: perché l’hanno condannata a 6 anni
Angelo e demone, sempre Lady Gaga. Dopo sette anni torna la superstar: "E non volevo andare in tour..."
Patrizia Reggiani, Lady Gucci circuita dall'ex compagna di cella: Lidia Calò «aveva il controllo del suo patrimonio». Condannata a 6 anni, dovrà risarcire le figlie
È "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovic, l’opera scelta per inaugurare la stagione operistica 2025/2026 al Teatro alla Scala di Milano, a cinquant’anni esatti dalla scomparsa del compositore sovietico. Ne parliamo su #AtlanteTrecca - facebook.com Vai su Facebook
Periodo natalizio a #Milano negli anni '60. Vai su X
Lady Diana e quel look da palestra anni ‘90 che ancora indossiamo. Come replicarlo in 6 step, dall’allenamento al weekend - Settembre segna il ritorno alla vita di tutti i giorni: sveglie puntate, rientro a scuola, ripresa dei corsi universitari, uffici affollati e la palestra, che torna a essere protagonista della routine ... Da vogue.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it