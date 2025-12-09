Nefrologo Roberto Palumbo sospeso da Asl Roma 2 dopo arresto per corruzione intercettazioni | I malati si trovano male? Problema loro
L'Azienda sanitaria locale Roma 2 ha anche aperto un fascicolo interno e attivato l'ufficio di disciplina Il nefrologo Roberto Palumbo è stato sospeso dalla Asl Roma 2 dopo l'arresto per corruzione. Una sospensione obbligatoria scattata lo scorso 5 dicembre. L'Azienda sanitaria locale Roma 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Nefrologo Roberto Palumbo arrestato in flagranza per corruzione, primario del Sant'Eugenio "ha intascato tangente da 3mila €", è ai domiciliari
Dall’Italia - Roberto Palumbo, stimato nefrologo e primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia. Secondo la procura, avrebbe gestito per anni un sistema illecito che dirottava pazienti bisognosi di dialisi ver - facebook.com Vai su Facebook
#Roma L'inchiesta per corruzione che ha coinvolto il primario di nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, Roberto Palumbo, ora ai domiciliari. Arrestato anche l’imprenditore Maurizio Terra. 12 gli indagati. Di @elenapababaloni #GR1 Vai su X
Palumbo sospeso dall'incarico, la difesa valuta il ricorso al Tribunale del riesame - Una misura obbligatoria scattata dal 5 dicembre, quando il primario di Nefrologia del Sant'Eugenio è st ... Riporta rainews.it
