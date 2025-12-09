Nebbia e sole la settimana del meteo sarà così | le previsioni per i prossimi giorni

Ternitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con l’insediamento dell’anticiclone alle latitudini centro-meridionali europee, per l’Italia si è aperta una fase di stabilità atmosferica destinata a caratterizzare tutta la settimana. Il tempo si manterrà stabile su tutte le regioni, anche se il cielo non sarà ovunque soleggiato. Nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

