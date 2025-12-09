Nebbia e sole la settimana del meteo sarà così | le previsioni per i prossimi giorni

“Con l’insediamento dell’anticiclone alle latitudini centro-meridionali europee, per l’Italia si è aperta una fase di stabilità atmosferica destinata a caratterizzare tutta la settimana. Il tempo si manterrà stabile su tutte le regioni, anche se il cielo non sarà ovunque soleggiato. Nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nebbia, cielo grigio in pianura e sole in montagna: l’anticiclone allontana gelo e neve ma favorisce lo smog - Chiuso un ponte dell’Immacolata all’insegna della stabilità, sul fronte meteorologico, si apre una settimana “breve” di sostanziale bel tempo, con cieli sostanzialmente soleggiati in montagna e nuvolo ... Segnala ilgiorno.it