NeapolisArte – Un ritorno alla comicità popolare napoletana
NeapolisArte torna a valorizzare la comicità popolare napoletana con uno spettacolo che unisce tradizione, ironia e ritmo scenico.
Tra tradizione, comicità e ritmo scenico, Sarà perché ti amo di NeapolisArte racconta la vita quotidiana con ironia. Una commedia che invita a riflettere: “È davvero così diversa la nostra realtà?” Chiede il pubblico, tra risate e riconoscimenti. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
