Nba tripla doppia da record per Derik Queen | San Antonio passa a New Orleans Vincono anche Phoenix e Indiana

Il rookie degli Spurs entra nella storia NBA con la sua prima tripla doppia; Suns solidi a Minneapolis, Pacers in crescita nonostante la 207ª tripla doppia di Westbrook. Notte NBA ad alta tensione quella appena archiviata, con tre partite risolte negli ultimi minuti e un protagonista assoluto: Derik Queen. Il ventenne degli Spurs firma la prima tripla doppia della carriera — 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist — diventando solo il quinto rookie nella storia a riuscirci dopo Luka Doncic, LeBron James, Victor Wembanyama e De'Aaron Fox.

