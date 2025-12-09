NBA i risultati della notte 9 dicembre | tre gare tiratissime e colpi esterni pesanti

La notte dell'NBA del 9 dicembre è stata caratterizzata da tre gare emozionanti, tutte decise da dettagli al cardiopalma. Indiana, Phoenix e San Antonio hanno ottenuto vittorie importanti in trasferta, regalando spettacolo e colpi di scena ai tifosi. Un turno ricco di tensione e grande intensità, con risultati che potrebbero influenzare la stagione delle rispettive squadre.

La notte NBA ha regalato agli appassionati tre sfide ricche di pathos e finali incerti, con Indiana, Phoenix e San Antonio capaci di imporsi in trasferte delicate. Dai lampi di Nembhard nel successo dei Pacers a Sacramento, al colpo dei Suns sul campo dei Timberwolves trascinati da uno strepitoso Edwards, fino al thriller di New Orleans deciso dal floater di Harper e dai liberi di Fox: una serie di match intensi che hanno confermato equilibrio e spettacolo in ogni parquet. Andrew Nembhard trascina Indiana a una preziosa vittoria per 116-105 contro i Sacramento Kings, firmando 28 punti e 12 assist e risultando decisivo nel finale.

