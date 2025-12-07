Nzola salta la Juventus: stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso ...St. Polten Juventus Women 0-3 LIVE: doppietta di Girelli di rigoreStrade di morte: da Genova a Roma, da Pordenone a MilanoAnziana investita da una Citroen C5, in ospedale in condizioni ...Due anziani pedoni travolti da un' auto in largo Garibaldi, uno è ...Fare impresa, lezione di Confesercenti agli studenti del Veneto - ...Dall'architettura alla moda: le imprese culturali di Piacenza contano ...Gas Sales Bluenergy, mercoledì sera debutto in Cev Volleyball CupKarate, a Ferrara torna la Coppa Shotokan: in programma sfide tra 350 ...Basell, rischio chiusura nel 2026: "Serve subito un investitore ...In 50 rincorrono e picchiano il ladro. Ora sono ricercati dai ...Il dramma di Veronica Ewers: “Non ho più il ciclo da anni, il ...Roma, studentessa 23enne immobilizzata e stuprata da branco di ...Atalanta-Chelsea, le formazioni ufficiali: sorpresa Bernasconi, ...LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-3, Champions League calcio femminile in ...LIVE Atalanta-Chelsea, Champions League calcio in DIRETTA: Bernasconi ...LIVE Inter-Liverpool, Champions League calcio in DIRETTA: match di ...Il caso della “famiglia nel bosco”, si apre uno spiraglio. Mandare i ...Machado riuscirà a ritirare il Premio Nobel per la Pace? Giallo sulla ...Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in ...Sinner avvisato, spunta un nuovo rivale: altro che Alcaraz, ...Oroscopo dei tarocchi della prossima settimana dal 15-21 dicembre ...Consiglio Ue: svolta sui migranti. Paesi sicuri, rimpatri rapidi e ...Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è ...Rutelli ad Atreju: “Se mi riconosco nell’attuale centrosinistra? Mi ...Il senatore di FI sull'audizione del Procuratore di Caltanissetta: ...Leucemia incurabile sconfitta modificando il DNA, è successo in ...Monaco-Galatasaray (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): ...Tottenham-Slavia Praga (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): ...Saint-Gilloise-Marsiglia (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): ...PSV-Atletico Madrid (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): ...Barcellona-Eintracht Francoforte (Champions League, 09-12-2025 ore ...Inter-Liverpool (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ...La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Harika smascherata!St. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: Vangsgaard e Beccari si divorano ...David deve giocare di più? Spalletti manda un messaggio al canadese: ...Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a ZelenskyA Palermo parte "Un inverno senza gabbie": invito all'adozione dei ...Rifiuti, sciopero Asia: ecco quando non verrà effettuata la raccoltaAi Magazzini del Cotone arriva il Mistica Festival 2025 con incontri, ...L'Albero di Natale e il Presepe illuminano il Campo Laudato Si'Natale in ludoteca per i bambini e visita al Bosco delle Favole per i ...L’Emilia-Romagna è la Regione più digitalizzata d’ItaliaMagia di Natale a Valenzano: mercatino, laboratori, Santa Claus ed ...«Little Disasters»: tra maternità e dilemmi familiari la nuova serie ...Inter-Liverpool LIVE, risultato in diretta della partita di Champions ...Nobel, è giallo sulla presenza di Machado alla cerimonia: oggi ...Incontro Zelensky-Meloni, presidente ucraino apre a elezioni dopo ...WhatsApp, il trucco per tutelare la privacy: che novitàLupin 4: svelata la data di uscita su NetflixIdee regalo Natale 2025: i migliori prodotti audioFinti "uffici bollette" e offerte (s)convenienti: maxi multe a sei ...? LIVE! Atalanta-Chelsea, tutti gli aggiornamenti in direttaMeloni non cambia idea sull’Ucraina: serve unità tra Usa e UePallanuoto femminile, sconfitta a tavolino per il Rapallo nel terzo ...LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-2, Champions League calcio femminile in ...James Cameron parla della resistenza incontrata per produrre Avatar 4 ...Darren Aronofsky parla dell’accordo Netflix-Warner Bros e dei rischi ...Reclutamento universitario, meno burocrazia, più autonomia agli ...Donna investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora ...Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | LottoEstrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 9 ...Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 9 dicembre ...Formazioni Ufficiali Inter Liverpool, le scelte dei due tecnici per ...Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è ...Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per ...Fico governatore, mannaia su consiglieri e candidati non eletti: e il ...Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE)Ucraina: Londra, 'morto soldato Gb mentre partecipava a un test di ...Donne violentate dagli islamisti, Capezzone al Tg4: «Al loro dolore ...Funerale Sandro Giacobbe, le parole commosse del figlio Andrea e ...È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti#IORESTO incontra Francesco Bevilacqua: Un viaggio tra cammini e ...Uomini e Donne anticipazioni: Flavio annuncia che la scelta è vicina, ...Visions - Passione mortale, la recensione: eros e mistero in un ...Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailerDimarco: “Dobbiamo fare una grande partita. Io cerco sempre di…”Questo è il borgo della Spagna in cui respirare la vera magia del ...Atalanta-Chelsea (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ...Formazioni ufficiali Inter Liverpool, le scelte di Chivu e Slot: la ...Dimarco a Inter TV: «Cerco sempre di migliorarmi, dobbiamo continuare ...Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. ...St. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: comincia la ripresaGiudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. ...Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembrePadel, la Coppa dei Club Msp Umbria: risultati e classifiche dopo la ...Università Lumsa, inaugurato l'anno accademico 2025/2026Natale al Diocesano: attività per scuole e famiglie e mostra di ...Capodanno, si attende il concerto ma dodici mesi dopo il progetto per ...Boom di visitatori ad Artigianato in fiera per Animautentica CalabriaCibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete ...Sequestrati 55 kg di prodotti ittici tra polipi, seppe e calamariGuida con una patente falsa: 45enne pizzicata e denunciata dalla ..."Maratone del sesso" alla consigliera. Poi Mentana la chiama: "Non ...Notte con Delitto: il 10 dicembre alla Vineria Popolare a LecceGrande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembreVenerdì sera Pisa in trasferta al Via del Mare, settore ospiti chiuso ...Latin Style, atleta di 9 anni vice campionessa del mondo???? ????? – Monopoli la città grecaSanda Necole va pe mareGita al faro - visita al faro di BariDal parcheggio di Santo Spirito alla manutenzione di verde e ...Bari arcana: il diavolo sulla spallaL’eleganza nascosta di palazzo FizzarottiBovino e la valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioniPuglia trekking – tra culto e grotte (Ostuni)Puglia archeotrekking – tra boschi e jazzi di Castel del MonteAlla scoperta di Spinazzola anticaPietrastornina, i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia ...Stalking ad Avellino: confermata la condanna per un 55enneL'Arezzo dopo Livorno: la fiducia che serve, il mercato e i segnali ...L’estorsione finiva direttamente in fattura: confiscati 6 ...Bollo auto, dal 31 dicembre 2025 la svolta: la nuova legge cambia ...Morgan, si ferma il processo per stalking: sarà la Corte ..."Nel nido dei serpenti", il nuovo fumetto di Zerocalcare contro ...L'inchiesta Qatargate si ribalta, indagati gli agenti dei servizi ...Torino-Milan, Bonan: “Allegri molto bravo a leggere la partita e ad ...LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-2, Champions League calcio femminile in ...Al via la seconda edizione del concorso “No alla droga, no ad ogni ...La rinascita di Natan: da riserva al Napoli ad obiettivo della PremierProdi riceve premio Ispi: Trump odia l'Ue, ma il suo declino è colpa ...Monti ricorda patto "involtino primavera": Con Prodi ci accordammo su ...Prodi: Trump odia la democrazia e l'Ue che considera un impiccio – Il ...«Sparerei in bocca ai musulmani», Vittorio Feltri condannato per ...Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante ...Il neo governatore del Veneto Stefani lascia la Camera: le suppletive ...Manovra, Tajani: "Lavoriamo per il ceto medio e le imprese" – Il videoLollobrigida: Su green deal cambio di rotta radicale grazie ...Lollobrigida: Impatto dazi Usa nel settore agroalimentare non sarà ...Manovra, Tajani: Governo va nella giusta direzione. Siamo tutti ...Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..."Ddl stupro, Roia in audizione in Senato: “Giusto introdurre il ...Pietro Delle Piane smentisce Antonella Elia: “Monica Setta? Sempre ...La Pennicanza, Fiorello affonda la sinistra: "Bei democratici... e ...Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche ...Scuola: dall'infanzia alle medie, arrivano i nuovi programmiMeteo Natale stravolto: nessun vero inverno in arrivo e solo piogge ...Italia al caldo fuori stagione: inverno in pausa e zero termico da ...Famiglia del bosco, l’avvocata Solinas rompe il silenzio: ...Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani ..."Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:40Carbone, mister Primavera: “I ragazzi hanno meritato il passaggio del ...Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioniPlayStation Wrap-Up 2025 è ora disponibile con le statistiche ...Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero ...Pagelle St. Polten Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempoSt. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: Vangsgaard-Girelli INTERVALLOMedio Oriente, notte di paura per la parrocchia di GazaGiornalista norvegese: “La UE opera come la mafia”

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a Zelensky

Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a Zelensky

Durante un colloquio telefonico durato due ore, avvenuto sabato scorso, gli emissari Steve Witkoff ... ► lettera43.it

Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia”

Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia”

''La Svezia sta ora versando all'UE 9,19 milioni di euro per uscire dalla quota obbligatoria di asil... ► imolaoggi.it

Medio Oriente, notte di paura per la parrocchia di Gaza

Medio Oriente, notte di paura per la parrocchia di Gaza

In Medio Oriente sembra essersi fermato il processo di pace e non parte la cosiddetta fase due dell... ► tv2000.it

David deve giocare di più? Spalletti manda un messaggio al canadese: «Il posto va guadagnato. Se uno viene in allenamento e…»

David deve giocare di più? Spalletti manda un messaggio al canadese: «Il posto va guadagnato. Se uno viene in allenamento e…»

di Redazione JuventusNews24David deve giocare di più? Spalletti manda un messaggio al canadese: «Il ... ► juventusnews24.com

St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: Vangsgaard Girelli INTERVALLO

St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: Vangsgaard Girelli INTERVALLO

di Mauro MunnoSt. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del m... ► juventusnews24.com

Sinner avvisato, spunta un nuovo rivale: altro che Alcaraz, l’annuncio lascia di sasso

Sinner avvisato, spunta un nuovo rivale: altro che Alcaraz, l’annuncio lascia di sasso

Il tennis è fermo ma c’è grande attesa per la prossima stagione che vedrà molto probabilmente Janni... ► sportface.it

Manovra, Tajani: "Lavoriamo per il ceto medio e le imprese" – Il video

Manovra, Tajani: "Lavoriamo per il ceto medio e le imprese" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Lavoriamo per sostenere il ceto medio e le imprese. Abbiam... ► open.online

Idee regalo Natale 2025: i migliori prodotti audio

Idee regalo Natale 2025: i migliori prodotti audio

Per gli appassionati di musica, ecco la nostra selezione dei migliori prodotti audio da regalare a... ► today.it

Natale al Diocesano: attività per scuole e famiglie e mostra di presepi della collezione Ninì Sapone

Natale al Diocesano: attività per scuole e famiglie e mostra di presepi della collezione Ninì Sapone

Il Museo diocesano di Reggio Calabria rinnova alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria I g... ► reggiotoday.it

Bollo auto, dal 31 dicembre 2025 la svolta: la nuova legge cambia tutto

Bollo auto, dal 31 dicembre 2025 la svolta: la nuova legge cambia tutto

Ci sono novità per quanto riguarda il bollo auto. La svolta arriva dal 31 dicembre 2025, con la nuo... ► cityrumors.it

Uomini e Donne anticipazioni: Flavio annuncia che la scelta è vicina, Ciro Solimene balla con Elisa

Uomini e Donne anticipazioni: Flavio annuncia che la scelta è vicina, Ciro Solimene balla con Elisa

Flavio vuole capire meglio Nicole e Martina trascorrendo con loro un'intera giornata prima di decide... ► movieplayer.it

Puglia archeotrekking – tra boschi e jazzi di Castel del Monte

Puglia archeotrekking – tra boschi e jazzi di Castel del Monte

Domenica 14 dicembre – Puglia ArcheoTrekkingOre 10:00 – Tra Boschi e Jazzi di Castel del MonteUn p... ► baritoday.it

Karate, a Ferrara torna la Coppa Shotokan: in programma sfide tra 350 atleti

Karate, a Ferrara torna la Coppa Shotokan: in programma sfide tra 350 atleti

Una giornata all’insegna della disciplina e dello sport. Arriveranno da tutta l'Italia e dall'Euro... ► ferraratoday.it

"Nel nido dei serpenti", il nuovo fumetto di Zerocalcare contro "fascisti ungheresi" e pro Salis pubblicato da Momo Edizioni a Più Libri, Più Liberi

"Nel nido dei serpenti", il nuovo fumetto di Zerocalcare contro "fascisti ungheresi" e pro Salis pubblicato da Momo Edizioni a Più Libri, Più Liberi

Il nuovo libro di Zerocalcare esce con Bao e Momo Edizioni, che pubblica anche il libro gender flu... ► ilgiornaleditalia.it

Il caso della “famiglia nel bosco”, si apre uno spiraglio. Mandare i figli a scuola? La Zia: “Li danneggerebbe”

Il caso della “famiglia nel bosco”, si apre uno spiraglio. Mandare i figli a scuola? La Zia: “Li danneggerebbe”

Catherine e Nathan, genitori dei tre bambini trasferiti in una casa famiglia a Vasto, sembrano pron... ► orizzontescuola.it

Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per il match di Champions League

Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per il match di Champions League

Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per la sesta giornata di League Ph... ► calcionews24.com

Al via la seconda edizione del concorso “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”: candidature entro il 20 marzo

Al via la seconda edizione del concorso “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”: candidature entro il 20 marzo

Prende avvio la seconda edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipende... ► orizzontescuola.it

"Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell’omicidio

"Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell’omicidio

Siena, 9 dicembre 2025 – Sono trascorsi dodici anni e nove mesi, da quel 6 marzo 2013 quando David ... ► lanazione.it

Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembre

Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembre

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo Giornale radio del pomeriggio, m... ► lapresse.it

Cibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache

Cibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache

Negli ultimi anni, gli alimenti ultraprocessati – snack confezionati, bevande zuccherate, piatti p... ► napolitoday.it

Dimarco a Inter TV: «Cerco sempre di migliorarmi, dobbiamo continuare a seguire cosa chiede il mister. Sul Liverpool…»

Dimarco a Inter TV: «Cerco sempre di migliorarmi, dobbiamo continuare a seguire cosa chiede il mister. Sul Liverpool…»

di Redazione Inter News 24L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha rilasciato alcune dichiarazioni... ► internews24.com

Pietrastornina, i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia su strada Campitelli/Acqua delle Vene e Torrente San Martino

Pietrastornina, i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia su strada Campitelli/Acqua delle Vene e Torrente San Martino

Pietrastornina, 9 dicembre 2025 – I consiglieri comunali del gruppo “Scegliamo Pietrastornina” han... ► avellinotoday.it

Visions Passione mortale, la recensione: eros e mistero in un thriller dove nulla è come sembra

Visions Passione mortale, la recensione: eros e mistero in un thriller dove nulla è come sembra

Al centro di Visions - Passione mortale una pilota di aerei di linea che vede crollare la sua vita d... ► movieplayer.it

Bovino e la valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioni

Bovino e la valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioni

Domenica 14 dicembre– ore 09.00Bovino e la Valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioniUn vi... ► baritoday.it

Formazioni Ufficiali Inter Liverpool, le scelte dei due tecnici per il match di Champions League

Formazioni Ufficiali Inter Liverpool, le scelte dei due tecnici per il match di Champions League

Formazioni Ufficiali Inter Liverpool, le scelte dei due tecnici per il match della sesta giornata d... ► calcionews24.com

Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. In questi anni abbiamo dimostrato cosa serve per vincere queste partite»

Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. In questi anni abbiamo dimostrato cosa serve per vincere queste partite»

di Redazione Inter News 24L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, ha voluto dire la sua poco prima d... ► internews24.com

Incontro Zelensky Meloni, presidente ucraino apre a elezioni dopo frasi di Trump: "Sono pronto, su negoziati di pace mi fido della premier"

Incontro Zelensky Meloni, presidente ucraino apre a elezioni dopo frasi di Trump: "Sono pronto, su negoziati di pace mi fido della premier"

Zelensky apre a elezioni dopo frasi di Trump: "L'Ucraina deve andare a elezioni, altrimenti come s... ► ilgiornaleditalia.it

Notte con Delitto: il 10 dicembre alla Vineria Popolare a Lecce

Notte con Delitto: il 10 dicembre alla Vineria Popolare a Lecce

LECCE - Improvvisart ritorna con la Notte con Delitto alla Vineria Popolare. Appuntamento Mercoled... ► lecceprima.it

È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti

È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 9 dicembre, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cart... ► davidemaggio.it

Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro»

Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro»

di Redazione Inter News 24Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato il momento del Liverpool att... ► internews24.com

Ucraina: Londra,

Ucraina: Londra, 'morto soldato Gb mentre partecipava a un test di armi'

Londra, 9 dic. (Adnkronos/Afp) - Un membro delle forze armate britanniche è morto in un incidente i... ► iltempo.it

Saint Gilloise Marsiglia (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Phoceens corsari a Bruxelles?

Saint Gilloise Marsiglia (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Phoceens corsari a Bruxelles?

Con gli stessi punti in classifica e nel gruppo di coloro che sono ai margini delle 24 Saint-Gilloi... ► infobetting.com

Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioni

Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioni

La registrazione di martedì 9 dicembre 2025 riporta in studio dinamiche molto attese. Nel parterre ... ► anticipazionitv.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09 12 2025 ore 19:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09 12 2025 ore 19:40

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della re... ► romadailynews.it

Gita al faro visita al faro di Bari

Gita al faro visita al faro di Bari

Sabato 13 dicembre, ore 16.50: appuntamento con: "Gita al Faro - visita al Faro di Bari". In colla... ► baritoday.it

Grande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembre

Grande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembre

NARDO' - Il periodo più magico dell’anno si avvicina e Baby Party ha preparato un evento speciale ... ► lecceprima.it

LIVE Sankt Pölten Juventus 0 2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: finisce il primo tempo!

LIVE Sankt Pölten Juventus 0 2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: finisce il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.38 Juventus che domina e va meritatamente in vantaggio... ► oasport.it

Dal parcheggio di Santo Spirito alla manutenzione di verde e marciapiedi: le novità del Piano Opere di Bari

Dal parcheggio di Santo Spirito alla manutenzione di verde e marciapiedi: le novità del Piano Opere di Bari

Più soldi per il verde pubblico, ma anche per scuole e strade, fino alla somma per la realizzazion... ► baritoday.it

Dall

Dall'architettura alla moda: le imprese culturali di Piacenza contano 149 occupati in più, valore a 431 milioni

Le imprese culturali di Piacenza contano 149 occupati in più - passano da 7.093 a 7.242 (più 2,1%)... ► ilpiacenza.it

LIVE Inter Liverpool, Champions League calcio in DIRETTA: match di livello per i ragazzi di Chivu

LIVE Inter Liverpool, Champions League calcio in DIRETTA: match di livello per i ragazzi di Chivu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Ecco le formazioni ufficiali, ad un’ora dall’inizio... ► oasport.it

Monaco Galatasaray (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Monaco Galatasaray (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Turno numero 6 della fase a girone di Champions League con il Monaco di Pocognoli impegnato in casa... ► infobetting.com

Consiglio Ue: svolta sui migranti. Paesi sicuri, rimpatri rapidi e nuovi hub all’estero

Consiglio Ue: svolta sui migranti. Paesi sicuri, rimpatri rapidi e nuovi hub all’estero

«La svolta che il governo italiano ha chiesto in materia di migrazione c’è stata». Con queste parol... ► panorama.it

Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante il test di una nuova arma»

Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante il test di una nuova arma»

Un soldato britannico è morto questa mattina in Ucraina. L’uomo – o la donna, né l’identità né il ... ► open.online

Ddl stupro, Roia in audizione in Senato: “Giusto introdurre il consenso, ci adegua a legislazioni più evolute”

Ddl stupro, Roia in audizione in Senato: “Giusto introdurre il consenso, ci adegua a legislazioni più evolute”

Il disegno di legge che introduce il concetto di “consenso libero e attuale” nel reato di violenza ... ► ilfattoquotidiano.it

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 9 dicembre 2025

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 9 dicembre 2025

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 9 dicembre 2025 Oggi, martedì 9 dice... ► tpi.it

Capodanno, si attende il concerto ma dodici mesi dopo il progetto per la piazza è dimenticato

Capodanno, si attende il concerto ma dodici mesi dopo il progetto per la piazza è dimenticato

A pochi chilometri di distanza la pattuglia di big del capodanno Rai, sulle rive dello Stretto Reg... ► reggiotoday.it

Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto

Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto

Estrazione Simbolotto di oggi, 9 dicembre 2025 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 9 dicembre 2025, all... ► tpi.it

Strade di morte: da Genova a Roma, da Pordenone a Milano

Strade di morte: da Genova a Roma, da Pordenone a Milano

Strade insanguinate, diversi incidenti gravi nelle ultime ore. A Genova un 12enne travolto da un’am... ► tv2000.it

Università Lumsa, inaugurato l

Università Lumsa, inaugurato l'anno accademico 2025/2026

L’Università Lumsa ha inaugurato nella giornata di martedì 9 dicembre l’anno accademico 2025/2026 ... ► romatoday.it

Sequestrati 55 kg di prodotti ittici tra polipi, seppe e calamari

Sequestrati 55 kg di prodotti ittici tra polipi, seppe e calamari

Maxi sequestro a Pozzuoli di ben 55 kg di prodotti ittici dalla municipale nel porto di Pozzuoli. ... ► napolitoday.it

Gas Sales Bluenergy, mercoledì sera debutto in Cev Volleyball Cup

Gas Sales Bluenergy, mercoledì sera debutto in Cev Volleyball Cup

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna protagonista in Europa. Domani, mercoledì 10 dicembre al... ► ilpiacenza.it

Torino Milan, Bonan: “Allegri molto bravo a leggere la partita e ad effettuare i cambi giusti”

Torino Milan, Bonan: “Allegri molto bravo a leggere la partita e ad effettuare i cambi giusti”

Alessandro Bonan, noto conduttore televisivo e giornalista, dopo la partita tra Torino e Milan ha vo... ► pianetamilan.it

Questo è il borgo della Spagna in cui respirare la vera magia del Natale: luci, addobbi e feste continue

Questo è il borgo della Spagna in cui respirare la vera magia del Natale: luci, addobbi e feste continue

Nel cuore dell’Andalusia, una città si prepara a vivere un Natale all’insegna della tradizione, del... ► robadadonne.it

Guida con una patente falsa: 45enne pizzicata e denunciata dalla polizia locale

Guida con una patente falsa: 45enne pizzicata e denunciata dalla polizia locale

Guidava per le strade di Monza, ma aveva una patente falsa. A fermarla e denunciarla sono stati gl... ► monzatoday.it

Basell, rischio chiusura nel 2026: "Serve subito un investitore internazionale"

Basell, rischio chiusura nel 2026: "Serve subito un investitore internazionale"

BRINDISI - La Cgil Brindisi lancia un nuovo allarme sul futuro della chimica di base e, in partico... ► brindisireport.it

Anziana investita da una Citroen C5, in ospedale in condizioni disperate

Anziana investita da una Citroen C5, in ospedale in condizioni disperate

Ancora un grave incidente lungo le strade della provincia di Padova. Nel tardo pomeriggio odierno ... ► padovaoggi.it

St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: Vangsgaard e Beccari si divorano due occasioni

St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: Vangsgaard e Beccari si divorano due occasioni

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live d... ► juventusnews24.com

Tottenham Slavia Praga (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Tottenham Slavia Praga (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Dopo cinque partite in tutte le competizioni il Tottenham è tornato alla vittoria battendo il Brent... ► infobetting.com

James Cameron parla della resistenza incontrata per produrre Avatar 4 e del futuro del franchise

James Cameron parla della resistenza incontrata per produrre Avatar 4 e del futuro del franchise

James Cameron ha rivelato in un’intervista a Discussing Film di aver ricevuto resistenze dallo stud... ► metropolitanmagazine

Natale in ludoteca per i bambini e visita al Bosco delle Favole per i disabili

Natale in ludoteca per i bambini e visita al Bosco delle Favole per i disabili

Nell’ambito del programma natalizio, il Comune di Cesa ha annunciato l’avvio di due iniziative.La ... ► casertanews.it

Boom di visitatori ad Artigianato in fiera per Animautentica Calabria

Boom di visitatori ad Artigianato in fiera per Animautentica Calabria

“Nel week-end del ponte dell’Immacolata il padiglione Calabria è stato fra i più visitati di Fiera... ► reggiotoday.it

St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: comincia la ripresa

St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: comincia la ripresa

di Mauro MunnoSt. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del m... ► juventusnews24.com