Natale Volturarese 2025 | un dicembre di luci tradizioni e comunità

Il Natale Volturarese 2025 trasforma la comunità di Volturara Irpina in un luogo magico, ricco di luci, tradizioni e eventi. Un dicembre all’insegna dello spirito natalizio, con iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccini, creando un’atmosfera unica e suggestiva che celebra le radici e la convivialità del borgo.

Volturara Irpina si immerge nuovamente nell’atmosfera incantata del Natale con un programma ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età. Fino al 6 gennaio 2026 il paese sarà il cuore pulsante di attività che celebrano tradizione, cultura e spirito comunitario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Nell'ambito del " Natale Volturarese 2025" una due giorni imperdibile!! Sabato 13 e domenica 14- anche a pranzo, nella bellissima tendostruttura Risoli -1200 mq riscaldati - si potranno degustare e comprare i prodotti d'eccellenza della Valle del Dragone

