Natale sicuro la Municipale rafforza la presenza di divise in centro storico

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso avvio, dallo scorso fine settimana, un articolato servizio di presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Rimini, che interesserà l'intero Centro Storico per tutta la durata delle festività natalizie. Un dispositivo di vigilanza pensato per accompagnare residenti, visitatori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Nina e i suoi 4 figli possono tirare il fiato: tetto sicuro fino a ridosso di Natale

Street tutor in centro storico: torna il presidio nelle aree della movida per un Natale più sicuro e vivibile

Sequestrati oltre 2500 giocattoli e prodotti contraffatti nell’operazione “Natale al sicuro”