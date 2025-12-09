Natale più di 100 presepi da tutto il mondo in mostra in Vaticano
Centotrentadue presepi provenienti da oltre 22 Paesi sono esposti in Vaticano in occasione delle festività natalizie, per l'ottava edizione della mostra '100 presepi in Vaticano'. Le scene, realizzate da artisti di tutto il mondo, sono arricchite con materiali e tradizioni locali — che vanno dal legno sudamericano alle eleganti ceramiche asiatiche. Monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, racconta: " Questa è l'ottava edizione dei '100 Presepi in Vaticano'. In realtà sono esposti più di 130 presepi provenienti da almeno 22 Paesi, e quindi rappresentano il simbolo di una vera internazionalità che partecipa a questa mostra.
Jesolo guarda alle feste: sarà città del Natale con villaggio e presepi scolpiti
Casette di legno, vin brulé, presepi scolpiti e installazioni luminose trasformano i paesi di montagna in fiabe da vivere. Tra le vette innevate, il Natale si fa esperienza sensoriale
Torna il concorso di Natale. Presepi, premio per il più bello
A Sutrio torna “Borghi e Presepi”, la tradizionale rassegna che trasforma il paese in un grande villaggio di Natale: vie illuminate, grandi alberi in legno riciclato creati dagli artigiani, corone e decorazioni che accompagnano ogni passo nell’atmosfera delle fes - facebook.com Vai su Facebook
Torino si accende per Natale: luci, presepi e magia tra centro e quartieri lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
Opicina accende il Natale: inaugurato il presepe all’Obelisco - Opicina accende il Natale con presepi, luci, cerimonie, musica ed eventi fino all’11 gennaio 2026. Segnala nordest24.it
Natale, più di 100 presepi da tutto il mondo in mostra in Vaticano lapresse.it
