Natale più di 100 presepi da tutto il mondo in mostra in Vaticano

Centotrentadue presepi provenienti da oltre 22 Paesi sono esposti in Vaticano in occasione delle festività natalizie, per l’ottava edizione della mostra100 presepi in Vaticano’. Le scene, realizzate da artisti di tutto il mondo, sono arricchite con materiali e tradizioni locali — che vanno dal legno sudamericano alle eleganti ceramiche asiatiche. Monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, racconta: “ Questa è l’ottava edizione dei ‘100 Presepi in Vaticano’. In realtà sono esposti più di 130 presepi provenienti da almeno 22 Paesi, e quindi rappresentano il simbolo di una vera internazionalità che partecipa a questa mostra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

