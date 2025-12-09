' Natale per tutti' | torna il pranzo offerto ai più bisognosi

Pisatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre, alle ore 12, torna a Pisa la quarta edizione di 'Natale per tutti', il tradizionale pranzo di solidarietà promosso da Confcommercio Provincia di Pisa – Per il Sociale, in collaborazione con Caritas Diocesana di Pisa, ConfRistoranti, GloGloù, Ila Lava, GrosMarket, con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

