natale per aiutare le cure a domicilio

Il Mercatino di Natale organizzato dall’ATT - Associazione Tumori Toscana si terrà all’Art Hotel Museo, sala De Chirico, sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 9. Un evento dedicato alla solidarietà, con shopping natalizio a sostegno delle cure a domicilio, offrendo un’occasione di convivialità e generosità durante le festività.

Shopping e solidarietà nel Mercatino di Natale di ATT - Associazione Tumori Toscana all’Art hotel museo, sala De Chirico sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle 9.30 alle 19. Ci saranno nomi delle grandi griffe (Prada, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally), e poi spazio anche alle creazioni di oggettistica e gioielli artigianali, oltre ad un vasto reparto food & wine per i più golosi. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi per non lasciare mai solo nessun malato di tumore. Idee regalo, prodotti esclusivi e un ricco spazio enogastronomico dove scegliere le eccellenze del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it