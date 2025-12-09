Natale… nel Museo dello Stretto | esposizione di presepi e sacre famiglie
Si inaugura domani, giovedì 10 dicembre, alle ore 10.30, la mostra "Natale. nel Museo dello Stretto" presso il Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina nell'Area del Mediterraneo, situato a Palazzo Weigert. L’evento sarà aperto alla cittadinanza e vedrà la partecipazione del sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
