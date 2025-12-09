Natale in Pilotta | inaugurato il Mercatino di Natale in Piazzale della Pace
È stato inaugurato oggi “Natale in Pilotta”, il mercatino allestito in Piazzale della Pace. L’iniziativa, promossa dal Comune di Parma in occasione delle festività, propone un percorso tra quindici casette decorate e illuminate, dedicate alla vendita di prodotti natalizi agroalimentari e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il Natale in Pilotta a Parma Aperte le Casette di Legno, il mercatino natalizio con le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio, promosso dal Comune di Parma con la collaborazione delle realtà locali, fra le quali Confagricoltura Parma. Le Case - facebook.com Vai su Facebook
Pisa inaugura i Mercatini di Natale: fino al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele e Logge di Banchi - Sono stati inaugurati questo pomeriggio, venerdì 5 dicembre, i Mercatini di Natale a Pisa. Da gonews.it
Benfica, Mourinho: “Assenze Napoli? Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso!” parlami.eu
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it