Natale in Pilotta | inaugurato il Mercatino di Natale in Piazzale della Pace
È stato inaugurato oggi “Natale in Pilotta”, il mercatino natalizio in Piazzale della Pace a Parma. L’evento, promosso dal Comune, offre un percorso tra quindici casette decorate e illuminate, dedicate alla vendita di prodotti agroalimentari e di artigianato, creando un’atmosfera festosa e accogliente per residenti e visitatori durante le festività natalizie.
