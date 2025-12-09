Natale in ludoteca per i bambini e visita al Bosco delle Favole per i disabili
Il Comune di Cesa propone due iniziative natalizie: “Natale in Ludoteca”, un centro dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni con aperture il 23, 29 e 30 dicembre, e una visita al Bosco delle Favole per disabili, promuovendo momenti di svago e inclusione durante le festività.
Nell’ambito del programma natalizio, il Comune di Cesa ha annunciato l’avvio di due iniziative.La prima attiene l'apertura delle iscrizioni per “Natale in Ludoteca”, il centro natalizio dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni che si svolgerà nelle giornate del 23, 29 e 30 dicembre, dalle ore 9:00. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Gite fuori porta, concerti e feste in ludoteca: il programma di Natale a Cesa
Il Il Pagliaccio - Centro Educativo apre le porte al #Natale: In #ludoteca e in #asilonido, canzoni, palline, abeti innevati e tanti sorrisi Asilo nido presso Centro Universo - Silvi Ludoteca in via s.s.sud 3, Silvi ( una NUOVA, MERAVIGLIOSA e ACCOGLIENTE - facebook.com Vai su Facebook
Montespertoli accende il Natale: un weekend di eventi, tradizione e attività per i bambini - Montespertoli entra nel vivo delle festività natalizie con un fine settimana lungo e ricco di iniziative dedicate a famiglie, bambini, associazioni e a ... Lo riporta gonews.it
