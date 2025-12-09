Natale in condivisione | messa e cenone per gli studenti universitari con il vescovo Corazza

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Diocesi di Forlì-Bertinoro, attraverso la Pastorale universitaria, organizza per martedì 10 dicembre l’iniziativa “Saluti di Natale”, un appuntamento rivolto a tutti gli studenti universitari del territorio. L’evento si aprirà alle 19,30 alla chiesa di Santa Lucia con la Santa Messa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Malpasso, la magia del natale: una giornata interamente dedicata alla gioia, alla condivisione e al divertimento per tutta la famiglia

Tra luci, show e condivisione: la magia del Natale accende Fidenza Village

Melegnano, è magia di luci. La festa per l’accensione della Casa di Babbo Natale: "Emozioni e condivisione"

Natale, per cenone gli italiani spenderanno 3,2 miliardi di euro. I consigli per la spesa - Un’indagine del Centro Studi Confcooperative dà i numeri sulla tavola di Natale: per il cenone gli italiani spenderanno 3,2 miliardi di euro, cioè 300 milioni in più dello scorso anno e 500 milioni in ... Scrive tg24.sky.it