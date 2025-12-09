Natale in Colle 2025 il calendario degli eventi in programma a Santeramo

Baritoday.it | 9 dic 2025

È stato presentato ieri, durante la conferenza stampa a Palazzo di Città, il calendario di eventi ed attività che segneranno il periodo festivo a Santeramo in Colle.La Pro Loco UNPLI “G.Tritto”, accanto all’amministrazione comunale, propone diverse occasioni per vivere insieme le festività. 🔗 Leggi su Baritoday.it

