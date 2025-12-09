Natale d’autore cena di solidarietà in favore di End Polio Now
ROMA – Si intitola “Natale d’autore”, la cena di solidarietà che unisce eleganza, musica, arte e cuore in favore di End Polio Now. Appuntamento giovedì 18 dicembre, alle ore 20, nei locali del Circolo dell’Aeronautica di Ponte Milvio. Una serata che celebra il Natale attraverso la bellezza dell’arte, la forza della musica e l’impegno per la vita dei bambini del mondo. L’iniziativa è stata lanciata da Lucia Viscio, Governatore Nominato per il Distretto 2080 insieme al Rotary Club Roma Cassia, Roma Campidoglio, Roma Centenario e Roma Eur, per sostenere il progetto del Rotary International End Polio Now, la missione internazionale per le vaccinazioni contro la poliomielite. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
