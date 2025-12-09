Natale creativo con Giotto | regali di colore ed esperienze uniche per tutte le età
Le nuove proposte Giotto per un Natale all’insegna della creatività: Paint by Numbers, Pixel Art Postcards e Pochette Supermina. In un mondo sempre più digitale, regalare momenti di creatività significa offrire esperienze che stimolano fantasia, manualità e benessere, da soli o in compagnia. F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini presenta le nuove proposte Giotto, pensate per tutte le età – dai 9 ai 99 anni – e dedicate a chi desidera un dono originale e ricco di stile. Giotto ARTLAB+ Paint by Numbers. I nuovi set creativi Paint by Numbers permettono di dipingere con semplicità e senza bisogno di particolari abilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
