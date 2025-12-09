Natale come una volta dagli strozzapreti dolci ai cappelletti col cedro candito | i segreti di Frida Vasini

Riminitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vallo a spiegare oggi a un ragazzino che si può vivere il Natale anche senza postare l'albero su Tik Tok o senza scrollare il di Instagram tra un cappelletto e l'altro, per sviare le domande scomode dei parenti. Vaglielo a spiegare che la messa di mezzanotte era l'unico after party. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

