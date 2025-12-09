Un che si veste di magia per le feste. Una straordinaria parata di abeti decorati con nastri di velluto rosso, palle d'oro e corone di aghi di pino accoglie i visitatori in uno dei luoghi più iconici di Bologna, trasformato in un regno incantato dove i desideri prendono forma. Dal Pavaglione e dalle Due Torri, i meravigliosi alberi natalizi invitano a entrare in questo spazio fatato e scintillante, dove l'architettura razionalista dialoga con la tradizione delle feste. Alcuni abeti sono interamente avvolti in velluto rosso, altri impreziositi da tocchi di colore che catturano la luce come piccoli soli, creando un'atmosfera da fiaba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale coi fiocchi in Galleria Cavour 1959