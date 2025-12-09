Natale coi fiocchi in Galleria Cavour 1959
Un che si veste di magia per le feste. Una straordinaria parata di abeti decorati con nastri di velluto rosso, palle d'oro e corone di aghi di pino accoglie i visitatori in uno dei luoghi più iconici di Bologna, trasformato in un regno incantato dove i desideri prendono forma. Dal Pavaglione e dalle Due Torri, i meravigliosi alberi natalizi invitano a entrare in questo spazio fatato e scintillante, dove l'architettura razionalista dialoga con la tradizione delle feste. Alcuni abeti sono interamente avvolti in velluto rosso, altri impreziositi da tocchi di colore che catturano la luce come piccoli soli, creando un'atmosfera da fiaba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stelle e fiocchi: arriva il Natale! L’Ora del racconto si prepara a salutare l’anno con un ultimo, specialissimo appuntamento dedicato alla magia delle feste. Le nostre bibliotecarie vi aspettano un momento di relax in biblioteca tra storie emozionanti, inaspett - facebook.com Vai su Facebook
Natale coi fiocchi in Galleria Cavour 1959 - Nastri di velluto rosso, abeti naturali e arte contemporanea per le feste più scintillanti di Bologna Un Natale coi fiocchi ... Riporta pambianconews.com
Ilary Blasi e le figlie: un indimenticabile fine settimana a Francoforte donnemagazine.it
I look di novembre, cos’hanno indossato le star? lookdavip.tgcom24.it
La magia dei presepi e la "Corsa di cariul ad Nadel" accendono le festività a Meldola lookdavip.tgcom24.it
Robin muore in stranger things 5 volume 2 teoria e ipotesi jumptheshark.it
Atalanta-Chelsea: probabili formazioni e dove seguire la sfida di Champions LeagueIl match della sesta ... dayitalianews.com
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com