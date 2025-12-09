Natale al Cimitero | X edizione di In Alto i Nostri Cuori

Torna puntuale ogni anno la manifestazione In Alto i Nostri Cuori, ideata da Silvia Buonamano, che ricorda i cari estinti nel periodo natalizio.Il Natale è la festa che si passa in famiglia per eccellenza ed è proprio quel giorno che si sente di più la mancanza di chi non c’è più. Quanto sarebbe. 🔗 Leggi su Latinatoday.it