Natale al Cimitero | X edizione di In Alto i Nostri Cuori
Torna puntuale ogni anno la manifestazione In Alto i Nostri Cuori, ideata da Silvia Buonamano, che ricorda i cari estinti nel periodo natalizio.Il Natale è la festa che si passa in famiglia per eccellenza ed è proprio quel giorno che si sente di più la mancanza di chi non c’è più. Quanto sarebbe. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Albero di Natale e Presepe presso il Cimitero di Velletri L’assessore Ilaria Neri: "Un piccolo gesto per augurare un buon Natale nel rispetto delle tradizioni" Al Cimitero di Velletri allestimento di un albero di Natale e un presepe. «Un piccolo gesto - afferma l’ass - facebook.com Vai su Facebook
