Natale a Como qualcosa si è perso e molti turisti vanno a Lecco | L’atmosfera non è più quella di una volta

Nonostante alberi, luci e mercatini, il Natale a Como sembra aver perso un po' della sua magia di un tempo. Mentre molti turisti si spostano verso Lecco, la città fatica a ritrovare l’atmosfera festiva che la rendeva un’icona natalizia nazionale, lasciando un senso di nostalgia per un passato più luminoso.

A Como l’albero c’è, le luci ci sono, i mercatini pure. Eppure, lo spirito natalizio sembra meno brillante rispetto al passato, quando la città era diventata un richiamo nazionale con la Città dei Balocchi.In questi giorni diverse persone hanno scritto in redazione per raccontare una sensazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it