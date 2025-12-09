Natale a Cavalo
La comunità di Cavalo si prepara a ospitare, il 13 e 14 dicembre 2025, la nuova edizione della manifestazione “”, uno degli appuntamenti clou del comitato Cavalo in Festa. Un evento che negli anni ha conquistato non solo i residenti del borgo, ma anche numerosi visitatori. Presepi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Manca una settimana al grande evento natalizio di Cavalo! Scopriamo assieme quali sono gli espositori che potremo incontrare lungo le vie del paese e quali sono i fantastici prodotti che troveremo! #nataleacavalo #cavalo #cavaloinfesta - facebook.com Vai su Facebook
Garessio accende le feste: due alberi, musica itinerante e Babbo Natale tra la folla - Grande partecipazione per l'avvio ufficiale del Natale: bambini protagonisti, tradizione e sorprese nelle piazze del paese ... cuneodice.it scrive
Lamine Yamal a Barcellona sfoggia una maglia da calcio leggendaria gqitalia.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com