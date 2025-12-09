Natale 2025 | ritorna Eco Dono l' iniziativa di Salerno Pulita e del Comune
Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la distribuzione di circa 50 elettrodomestici ancora funzionanti, torna Eco Dono, l'iniziativa promossa dal Comune e da Salerno Pulita, in occasione del Natale. Si tratta di una speciale raccolta differenziata natalizia, durante una tappa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
A più di due anni dalla chiusura per alluvione, ritorna il bingo: "Apertura prima di Natale"
Ritorna Natale nel borgo a Martano
“Musei in Musica Natale 2024” Ritorna la rassegna legata al circuito museale SENIGALLIA – Da sabato 7 dicembre i musei cittadini tornano ad accogliere visitatori e turisti con un raffinato programma di visite guidate e concerti realizzati in collaborazione con l - facebook.com Vai su Facebook
EcoNatale 2025: un Natale sostenibile e solidale con la campagna di Legambiente - Regali ecologici, prodotti biologici e filiere sostenibili si uniscono a un impegno concreto per i bambini colpiti dalle conseguenze del disastro di Chernobyl. Segnala alternativasostenibile.it
