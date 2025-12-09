Natale 2025 | ritorna Eco Dono l' iniziativa di Salerno Pulita e del Comune

9 dic 2025

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la distribuzione di circa 50 elettrodomestici ancora funzionanti, torna Eco Dono, l'iniziativa promossa dal Comune e da Salerno Pulita, in occasione del Natale. Si tratta di una speciale raccolta differenziata natalizia, durante una tappa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

