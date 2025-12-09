Natale 2025 | l'eleganza per le feste secondo CHIARA BONI La Petite Robe

I l Natale non è soltanto una data, è un momento speciale dell’anno. Le città si accendono di luci morbide, i calendari si riempiono di appuntamenti, i brindisi si moltiplicano come se il tempo rallentasse apposta. La magia delle feste si concentra spesso in gesti minimi: un abito scelto con cura, un colore più intenso del solito, una scollatura particolare. L’abbigliamento diventa sceneggiatura silenziosa, capace di trasformare una serata in un ricordo. E CHIARA BONI La Petite Robe lo sa bene, infatti con la sua Holiday Collection crea abiti eleganti e soprattutto valorizzanti così da renderci tutte bellissime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

