Natale 2025 in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa | boom di prodotti locali e artigianali
Il Natale accende i consumi degli italiani: a dicembre 2025, secondo l’Ufficio Studi di Confartigianato, la spesa complessiva sfiorerà i 26,6 miliardi di euro, il 28,8% in più rispetto alla media degli altri mesi dell’anno. Quasi due terzi degli acquisti, pari a 17,7 miliardi di euro, saranno destinati ad alimenti e bevande. Un trend in forte crescita riguarda i prodotti a “chilometro zero”: 12,1 milioni di italiani, il 23,5% della popolazione sopra i 14 anni, sceglieranno regali locali, sostenendo un tessuto produttivo fatto di 298.381 imprese artigiane attive in 47 settori, con 837.062 addetti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Per i regali di Natale cresce la domanda dei prodotti locali, ma l’Abruzzo ha perso un terzo delle aziende agricole: l'allarme di Cia Chieti-Pescara
La magia del Natale a Pianella: accensione dell'albero più grande d'Abruzzo, pista di pattinaggio e arrivo della Befana
L'Abruzzo protagonista ad Assisi nel giorno dell'Immacolata: accensione dell’albero di Natale dall’Aquila e inaugurazione del presepe di Castelli
Leggi su Tgr Abruzzo Natale ad Assisi con tanto Abruzzo Donato l'olio e l'albero nella tradizionale cerimonia alla presenza delle istituzioni, c'è anche il presepe di Castelli - facebook.com Vai su Facebook
Natale ad Assisi con tanto Abruzzo Vai su X
Abruzzo in Bolla, brindisi di Natale e speciali blind ticket in vista dell’edizione 2026 - Abruzzo in Bolla saluta il 2025 con un brindisi di Natale e guarda già alla quarta edizione della manifestazione ... Segnala laquilablog.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it