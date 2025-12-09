Natale 2025 ecco i doni preferiti dagli italiani | giocattoli profumi e cartoleria sul podio
Con le festività ormai alle porte, la corsa ai regali è già cominciata. Secondo le stime del Codacons, le famiglie italiane spenderanno complessivamente circa 28 miliardi di euro tra doni, alimentari, ristorazione e viaggi, confermando l’abitudine diffusa a investire nelle strenne natalizie. Ma quali sono gli oggetti che finiranno sotto l’albero? Una recente analisi dell' Unione Nazionale Consumatori (UNC), basata sui dati di vendita al dettaglio, ha delineato la classifica dei regali più acquistati per il Natale 2025. I regali più gettonati. In prima posizione si confermano i giocattoli e articoli per l’infanzia, segno che, anche in questo Natale, i bambini restano i protagonisti indiscussi delle feste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
